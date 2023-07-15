العالم اليوم - صور لاحتراق شاحنة موز.. وشجاعة السائق تحول دون وقوع إصابات

انتم الان تتابعون خبر صور لاحتراق شاحنة موز.. وشجاعة السائق تحول دون وقوع إصابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 01:20 صباحاً - تعرضت شاحنة محملة بالموز في ولاية فلوريدا الأميركية لحريق يوم الجمعة.

وقالت شرطة الطرق السريعة في فلوريدا، إن النيران اشتعلت بالشاحنة التي كانت تنقل حمولة كبيرة من الموز.

وأرجعت الشرطة الحريق لعطل ميكانيكي، تسبب بدوره بالحريق، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وتمكن السائق من السيطرة على الشاحنة، والاتجاه بها إلى كتف الطريق، الأمر الذي حال دون وقوع إصابات أو تصادمات مع الشاحنات والمركبات الأخرى على الطريق.