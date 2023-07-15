توقعات بتدشين آلية تسوية بالروبية والدرهم خلال زيارة "مودى" الإمارات

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مصادر من القطاع التجارى وأخرى حكومية تتوقع أن تعلن الهند والإمارات بدء العمل بموجب آلية للدفع بالروبية والدرهم لتسوية التجارة الثنائية، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى لأبوظبى، غدا السبت، إذ أن الهند ستستخدم الآلية للدفع مقابل النفط وواردات أخرى من الإمارات، رابع أكبر مورد نفطى للهند فى العام المنتهى فى مارس.





وتدفع الهند حاليا مقابل النفط الإماراتى بالدولار، والهند هى ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط فى العالم، وأعلن بنكها المركزى العام الماضى إطار عمل لتسوية التجارة العالمية بالروبية، وبجانب إنشاء آلية دفع بديلة، ستقلص التسوية بالروبية أيضا تكلفة التحويلات المالية للهند من خلال القضاء على التحويلات بالدولار، وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 84.5 مليار دولار فى السنة المالية 2022-2023.

وتحرص الهند على تدشين تدابير للتسوية بالعملات المحلية مع دول أخرى، مع تطلعها لتعزيز الصادرات فى ظل تباطؤ التجارة العالمية، فيما قال مسؤول مطلع على التفاصيل، أن الهند قد تنفذ أولى عمليات التسوية بالروبية مقابل النفط الإماراتى من شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك)، فيما أشار مصدران حكوميان آخران إلى أن الآلية قيد المناقشة، ومن المحتمل البدء فيها قريبا، إذ أن البنكين المركزيين فى البلدين يجريان محادثات فى مراحل متقدمة و"قريبة جدا" من إبرام اتفاق، و "من الممكن" تدشين الآلية أثناء زيارة مودى التى تستغرق يوما واحدا، إذ سيجرى محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وقال مسؤول إن بنك الاحتياطى الهندى (البنك المركزى) سيصدر توجيهات للبنوك بشأن التسوية بالروبية فى غضون يومين أو ثلاثة أيام، بعد حل مشكلات المراحل الأولى من الآلية، وتستورد دول الخليج الغنية بالنفط ما يتراوح بين 80 إلى 90% من احتياجاتها من الأغذية، وتسعى لتأمين سلاسل توريدها، وتعهدت الإمارات بتقديم مليارى دولار للمساعدة فى تطوير سلسلة من المجمعات الغذائية المتكاملة فى الهند، لمعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائى فى جنوب آسيا والشرق الأوسط.

وقال وزير التجارة الهندى، الشهر الماضى، إن البلدين اتفقا على الوصول بالتجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، كما أن الإمارات هى أيضا مركز تجارى يمكن الهند من الوصول إلى أسواق فى إفريقيا وأوروبا.