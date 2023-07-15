روسيا: باريس تتخذ خطوة أخرى نحو التصعيد بقرارها إرسال صواريخ لأوكرانيا

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن الدبلوماسية الروسية قولها: إن "باريس اتخذت عن علم خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع الأوكراني، وأكدت رهانها على الضخ المنهجى والمتواصل لإرهابيى كييف بأنظمة أسلحة فتاكة بشكل متزايد تستهدف الأراضى الروسية الجديدة والمدنيين والبنية التحتية المدنية".
ووفقا لزاخاروفا، فإن باريس "تتصرف بشكل غير أخلاقى من خلال دعمها بالسلاح لأولئك الذين يمجدون النازيين ويعترفون بأنفسهم بالإيديولوجية الفاشية".
وأشارت إلى أن "السلطات المترددة فى فرنسا تخون ذكرى شارل ديجول والأسلاف المناهضين للفاشية".
وأضافت أنه "بالنظر إلى التصريح الأخير الذى أدلى به الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بأن ما يسمى بالهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية قد تم التخطيط له بعناية بدعم من دول الناتو، فلا ينبغى أن يساور المجتمع الدولى أدنى شك فى التورط المباشر فى نزاع الولايات المتحدة وحلفاؤها الأورو-أطلسي. تصبح حياة وصحة الآلاف من الناس ورقة مساومة عندما تطبق دول "الغرب الجماعي" مصالحها السياسية الخاصة ".
وعلى صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تشهد أكبر نشاط للشركات العسكرية الأجنبية الخاصة فى منطقة العمليات العسكرية الخاصة، حيث تورط مرتزقة غربيون فى جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين.
وقال الدبلوماسي"لقد لاحظنا أكبر نشاط للشركات العسكرية الخاصة الأجنبية فى منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة فى الآونة الأخيرة. ولا شك فى تورطهم فى جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين".
ووفقا لها، فإن الشركات العسكرية الأجنبية الخاصة تقدم خدماتها بنشاط فى تدريب القوات الأوكرانية على أراضى دول شرق أوروبا.
وأضافت زاخاروفا "نود أن نؤكد للرعايا الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب نظام كييف، وكذلك الحكومات الوطنية التى تغطيهم، أن المرتزقة الغربيين فى منطقة العملية العسكرية الخاصة هم أهداف مشروعة لجيشنا، الذين يقومون بانتظام و ضربهم بنجاح".
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