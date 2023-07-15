الهند تحث كندا على العمل من أجل ضمان أمن الدبلوماسيين الهنود لديها

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الشئون الخارجية الهندى - فى معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر "تويتر" فيما يتعلق بهذا الشأن - "لقد اجتمعت مع وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى فى العاصمة الإندونيسية (جاكرتا) وبحثنا سبل دعم التعاون الاقتصادى بين بلدينا، بالإضافة إلى بحث الوضع بمنطقة (الاندو/ باسيفيك)".

وأضاف الوزير الهندى قائلا:"لقد أكدت للوزيرة الكندية أهمية ضمان أمن الدبلوماسيين الهنود لدى كندا، وأن ثمة حاجة إلى المواجهة الحازمة لعمليات التحريض على العنف".

وكانت مصادر هندية قد ذكرت فى وقت سابق أن الهند أعربت عن قلقها بشأن نشر ملصقات فى كندا تتضمن تهديدات لدبلوماسيين هنود من بينهم السفير الهندى لدى كندا والقنصلية العامة الهندية فى مدينة تورنتو.

يذكر أن الشهرين الماضيين شهدا وقوع ثلاث حوادث مناهضة للهند من جانب إنفصاليين ومتطرفين من السيخ فى كندا.