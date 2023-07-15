ماكرون ورئيس الوزراء الهندى يؤكدان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

وخلال لقائهما، أكد ماكرون ومودى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد أكثر أهمية الان من أى وقت مضى لدعم احترام القانون الدولي، وإصلاح وتفعيل النظام متعدد الأطراف، وإقامة منطقة آمنة وسلمية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ والطاقة النظيفة والصحة والأمن الغذائى والفقر والتنمية.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الوزراء الهندى قام بزيارة تاريخية إلى فرنسا بدعوة من الرئيس الفرنسى ليحل ضيف شرف فى العرض العسكرى التقليدى بمناسبة العيد الوطنى الفرنسي، وهى زيارة تأتى فى إطار الذكرى الخامسة والعشرين للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
واتفق الرئيس الفرنسى ورئيس الوزراء الهندى خلال لقائهما على أن العلاقات الثنائية تقوم على القيم المشتركة، واحترام السيادة والاستقلال الاستراتيجي، والتعلق الراسخ بالقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، والإيمان العميق بالتعددية.
كما أقر الرئيس الفرنسى ورئيس الوزراء الهندى بأن تعزيز الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية المحيطات ومكافحة التلوث هى جوانب أساسية للتعاون الثنائي، وأن الشراكة فى مجال التكنولوجيا الرقمية والابتكار شكلت مجالا جديدا لتعزيز العلاقات الثنائية يقوم على التقارب العميق والتكامل القوى بين البلدين.
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