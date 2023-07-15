روسيا تتهم مواطنًا أوكرانيًا بقتل قائد سابق فى أسطولها البحرى

جدة - نرمين السيد - ذكرت لجنة تحقيق روسية، فى بيان يوم الجمعة، أن المواطن الأوكرانى "سيرجى دينيسينكو" اتهم رسميًا بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ضد "ستانيسلاف رزيتسكي" القائد السابق فى الأسطول الروسى الراسى فى مياه البحر الأسود، كما اتهم بتهريب أسلحة بشكل غير قانوني.





وأوضحت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، يوم الجمعة، أن دينيسينكو، اعتقل فى وقت سابق من هذا الأسبوع؛ لصلته بمقتل رزيتسكي، وذلك فى وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضى فى حديقة مدينة كراسنودار الروسية. وكانت لجنة التحقيق الروسية قد نشرت، فى وقت سابق، مقطع فيديو يظهر المشتبه به، وهو يسير فى مكان القتل.

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