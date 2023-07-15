العالم اليوم - "أوشن غيت" المالكة لـ"تيتان" تحذف حساباتها على مواقع التواصل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 09:22 صباحاً - أغلقت شركة "أوشن غيت"، المالكة لغواصة "تيتان" السياحية الغارقة بالقرب من مكان كارثة سفينة "تيتانيك" في المحيط الأطلسي، موقعها على الإنترنت وحذفت كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت شركة "أوشن غيت" على موقعها بلاغا بأنها علقت كافة أنشطتها التجارية والأبحاث، وفقا لما ذكرته وكالة نوفوستي للأنباء.

وحذفت الشركة حساباتها على "إنستغرام" و"فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن"، ويوتيوب.

يشار إلى أن الغواصة "تيتان" فقدت في مياه المحيط الأطلسي في الثامن عشر من يونيو الماضي، وكان على متنها 5 أشخاص.

وفقدت الغواصة السياحية أثناء رحلة إلى حطام سفينة "تيتانيك" العملاقة التي غرقت في عام 1912 بنتيجة اصطدامها بجبل من الجليد.

وتم العثور على حطام الغواصة بعد 4 أيام من فقدان الاتصال بها، وتم انتشال الحطام مع رفات الركاب المفترضة.