العالم اليوم - فيديو.. حريق وانفجارات بمنشأة لشركة داو الأميركية للكيماويات

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حريق وانفجارات بمنشأة لشركة داو الأميركية للكيماويات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 09:22 صباحاً - قالت شركة "داو" الأميركية للكيماويات إن حريقا اندلع في منشأة الشركة في بلاكومين بولاية لويزيانا في وقت متأخر، أمس الجمعة.

وأضافت الشركة، في بيان نشر على فيسبوك، أنها على علم بمصير جميع العاملين بالمنشأة وأن مركز عمليات الطوارئ التابع للشركة يتولى التعامل مع الحريق.

وقالت إنها على اتصال بالمسؤولين، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

من ناحية ثانية، تحدثت وسائل إعلام أميركية عن وقوع 6 انفجارات على الأقل في مصنع "داو" للكيماويات.

وقال مسؤولون في الولاية والمسؤولون المحليون إن النيران اشتعلت في مجمع داو للكيماويات الضخم في وقت متأخر من ليلة الجمعة وشهد عدة انفجارات، مما أجبر حوالي 350 أسرة قريبة على الاحتماء بداخل منازلهم.

وقال المتحدث باسم مكتب شرطة وست باتون روج، لاندون غروغر، إن الطواقم ما زالت تكافح حريقا في المبنى، على الرغم من عدم الكشف عن أي تسرب كيماوي.

ونقل موقع "ذي أدفوكيت" The Advocateعن المسؤولين أن الحادث وقع في وحدة "غايلكول 2"، التي تتعامل مع المادة الكيميائية القوية القابلة للاشتعال والمسرطنة للغاية "أكسيد الإيثيلين".

غير أن مدير الأمن الداخلي في "إيبرفيل"، كلينت مور قال إن مسؤولي "داو" كانوا يجرون مراقبة جوية طوال فترة الحادث.

ولم تتم الإفادة عن وقوع أي إصابات حتى الآن كما لا يزال سبب الحادث مجهولا.