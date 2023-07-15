«القاهرة الإخبارية»: تفعيل المضادات الجوية الأوكرانية فى دنيبروبتروفسك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أعلن المكتب التمثيلى لمنطقة دونيتسك فى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك ثلاث مرات، مساء أمس الجمعة، وأطلقت نحو 18 قذيفة من عيار 155 ملم، تم تزويد كييف بها من قبل دول الناتو.

جاء فى بيان نشره المكتب عبر قناته فى "تيليجرام"، موضحًا أنه جرى تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، على التجمع السكنى جاليتسينوفكا بمدينة "دونيتسك"، حيث جرى إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم، بعد تزويد كييف بها من قبل دول الناتو، وقصفت مدينة دونيتسك مرة أخرى وأطلقت 13 قذيفة من العيار نفسه.

يذكر أن الدول الأعضاء فى حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتى تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط؛ لقصف المدن التابعة لدونيتسك ولوجانسك الخاضعتين لسيطرة روسيا.