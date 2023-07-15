جدة - نرمين السيد - وأضافت اللجنة ـ حسبما أفادت قناة الإخبارية السعودية اليوم ـ أن حجاج بيت الله قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين. وأوضحت لجنة الحج والزيارة أن عدد الحجاج المغادرين بلغ أكثر من 246 ألف حاج، فيما وصل عدد الحجاج المتبقين فى المدينة أكثر 163 ألف حاج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة الحج والزيارة: وصول أكثر من 410 ألف حاج إلى المدينة المنورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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