جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الداخلية والسلامة فى كوريا الجنوبية فى بيان لها أوردته قناة "الحرة الأمريكية" صباح اليوم السبت، إنه تم إجلاء أكثر من 1500 شخص، حيث تسببت الأمطار الغزيرة فى وقوع انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود.
بدورها، أعلنت شركة السكك الحديدية الكورية أنها أوقفت تشغيل جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات فائقة السرعة، بينما قد تتأخر القطارات السريعة الأخرى بسبب تباطؤ التشغيل حيث تمثل الانهيارات الأرضية والفيضانات وتساقط الصخور خطرا على السلامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء انهيارات أرضية وفيضانات فى كوريا الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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