الجارديان: بوريس جونسون ينتقد «مراوغة» الناتو فى قبول عضوية أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - سلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على تصريحات رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون التى ينتقد فيها "مراوغة" حلف شمال الأطلنطى "الناتو" فى قبول عضوية أوكرانيا ويتهم الحلف بالمماطلة على الرغم من احتياج كييف الشديد للحصول على عضوية الحلف.





وأشار كاتب المقال أوبرى أليجريتى، إلى أن جونسون طالب، فى مقال له بصحيفة "الديلى ميل" البريطانية، بتحديد إطار زمنى واضح لانضمام أوكرانيا للحلف بعد رفض قمة الناتو، التى عقدت الأسبوع الماضى فى ليتوانيا، الالتزام بضم أوكرانيا للحلف فى الوقت الحالى.

ويشير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق فى هذا السياق إلى أنه ليس من المستغرب والحال هكذا ألا يتمكن الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى من إخفاء شعوره بالإحباط ولاسيما بعد أن فشل الإعلان النهائى للقمة فى تحديد خارطة طريق لعضوية أوكرانيا.

ويوضح المقال أن قادة دول الناتو البالغ عددها 31 دولة رفضوا تحديد شروط صريحة لانضمام أوكرانيا للحلف فى ظل إعراب ألمانيا والولايات المتحدة عن مخاوفهما من أن أى التزام صريح فى هذا الخصوص قد يؤدى إلى تصعيد الصراع مع روسيا.

ويضيف المقال أن جونسون أبدى تعاطفا كبيرا مع الرئيس الأوكرانى كما أنه أظهر تفهما لوصفه موقف الناتو من عضوية بلاده بأنه "غير مسبوق وعبثى".

ويلفت المقال إلى رفض بعض أعضاء الناتو قبول عضوية أوكرانيا فى الوقت الحالى استنادا إلى الفقرة الخامسة من ميثاق الناتو التى تنص على التزام الدول الأعضاء بالدفاع عن أى عضو يتعرض لتهديد وهو ما يستلزم مواجهة روسيا عسكريا، موضحا أن جونسون عبر عن مخاوفه من مواقف بعض الدول الأعضاء الأخرى التى تستبعد عضوية أوكرانيا فى الوقت الحالى حتى تستخدم "ذلك الكارت" أثناء أية مفاوضات فى المستقبل مع روسيا للتوصل إلى حل لحرب أوكرانيا.

ويصف جونسون هذه المماطلات من جانب الناتو بأنها "جنون"، معبرا عن رأيه "أنه منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا طالما ارتكبت الدول الغربية نفس الخطأ مرارا وتكرارا وهو إعطاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أكبر من حجمه والتقليل من شأن أوكرانيا".

ويوضح جونسون أنه لا توجد دولة من دول العالم فى الوقت الحالى أشد احتياجا للانضمام لحلف الناتو أكثر من أوكرانيا، مشيرا إلى أن ما يجب على الحلف القيام به فقط هو تحديد إطار زمنى لانضمام كييف للحلف ليس فى الوقت الحالى بطبيعة الحال فى ظل احتدام الصراع بين القوات الأوكرانية والروسية ولكن لتنفيذ ذلك الإطار بعد انتهاء الحرب.

ويوضح رئيس وزراء بريطانيا الأسبق أن كل ما تحتاجه أوكرانيا فى الوقت الحالى هو مجرد وعود مؤكدة وليس معسول الكلام بما مفاده أن قبول عضويتها فى الناتو سوف يبدأ فور انتهاء الحرب على أمل أن تضع الحرب أوزارها قبل نهاية العام القادم.

ويشير الكاتب فى الختام إلى ما ذكره جونسون فى مقاله أن أوكرانيا تحتاج فقط إلى رسالة تطمين من جانب حلف الناتو فيما يخص قبول عضويتها لتكون بمثابة بر الأمان الذى تنشده كييف.