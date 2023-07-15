الاحتلال الإسرائيلى يقتحم عدة مناطق فى محافظة نابلس

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة عسكرية اقتحمت منطقة شارع المساكن، وبعض أحياء بلدة عسكر وأطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين الفلسطينيين.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن تلك القوة اقتحمت نابلس عبر شارع وادى الباذان، وتمركزت فى الشارع الرئيس الذى يحاذى مُخيم عسكر، فيما يبدو تمهيدا لاقتحامه.
وفى سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى مختلفة فى "نابلس" دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى الآن.
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