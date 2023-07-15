العالم اليوم - "أدنوك" تؤكد بدء مفاوضات الدمج المحتمل لـ "بروج" و"بورياليس"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 11:26 صباحاً - أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في بيان، السبت، أنها بدأت مفاوضات رسمية مع شركة "أو إم في إيه جي" ("أو أم في")، حول إمكانية إنشاء كيان قابض جديد للبتروكيماويات، وذلك من خلال الدمج المقترح لحصصهما الحالية في شركتي "بروج بي إل سي" ("بروج") و"بورياليس إيه جي" ("بورياليس").

وتؤكد "أدنوك" اهتمامها بدراسة هذه الفرصة التي تزخر بالعديد من الإمكانيات الإيجابية للطرفين.

وتعد "بروج" شركةً مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمتلك فيها "أدنوك" حصة تمثل نسبة 54 بالمئة، وتمتلك "بورياليس" حصة 36 بالمئة، فيما يمتلك مستثمرون أفراد ومؤسسات حصة 10 بالمئة من أسهم "بروج".

أما شركة "بورياليس"، فهي مملوكة بنسبة 75 بالمئة من قبل شركة "أو إم في" بينما تمتلك "أدنوك" 25 بالمئة من أسهمها.

وتُجري "أدنوك" هذه المفاوضات بصفتها مساهماً مالكاً لحصة الأغلبية في شركة "بروج" مع "أو أم في" كمساهم يمتلك حصة الأغلبية في "بورياليس" على أن يخضع القرار النهائي بخصوص هذه الصفقة لعمليات الحوكمة في "بروج" والأطراف ذات الصلة.

ويشكل هذا الاندماج المحتمل خطوة كبيرة ومهمة وتقدماً نوعياً ضمن استراتيجية "أدنوك" لخلق القيمة والنمو والتوسع في قطاع البتروكيماويات، وسيكون هذا الاندماج المحتمل خاضعاً لموافقات الجهات التنظيمية المعنية.

وستقدم "أدنوك" المزيد من المعلومات بهذا الشأن في الوقت المناسب، بحسب البيان.