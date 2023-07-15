الصين تدعو الاتحاد الأوروبى إلى توضيح موقفه بشأن الشراكة معها

جدة - نرمين السيد - وكشفت ألمانيا فى وقت سابق، عن خطة استراتيجية جديدة للتعامل مع نهج الصين، حيث قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، إن الهدف ليست القطيعة، وإنما خفض الاعتماد عليها.

كما أعلنت الحكومة الألمانية، أول أمس الخميس، عن استراتيجيتها الخاصة فى التعامل مع الصين، باتباع نهج صارم فى مواجهة أية أنشطة تجسس تقوم بها الصين.