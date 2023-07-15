«وول ستريت جورنال»: محادثات أمريكية يابانية للدفاع عن تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكى، الجنرال مارك ميلى، أمس الجمعة، إن تايوان بحاجة إلى أنظمة دفاع جوى وأسلحة لاستهداف السفن.

وكان بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أشار فى وقت سابق، إلى أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين القيادتين العسكريتين فى الولايات المتحدة والصين.

وقال رايدر: "إن واشنطن لا ترى أى حواجز لعقد لقاء بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ونظيره الصينى لى شانج فو".

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن قد التقى أمس فى جاكرتا مسؤول لجنة الشئون الخارجية للحزب الشيوعى الصينى وانغ بى، على هامش الاجتماعى السنوى، لوزراء خارجية الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وتؤكد الصين على حقها فى الدفاع عن مبدأ "الصين واحدة"، حيث تعتبر تايوان جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، وترفض المحاولات الأمريكية لفصل شبه الجزيرة التايوانية عنها.