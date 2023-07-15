قائد عسكرى أوكرانى لـ«القاهرة الإخبارية»: تدريب 4 آلاف مقاتل على المساعدات

جدة - نرمين السيد - قال أولكسندر فولوديروفيتش، مدير مركز التدريب فى فيلق قتالى بالعاصمة الأوكرانية كييف، إنه جرى مضاعفة قدرات المقاتلين من خلال عمليات التدريب والتأهيل.
وأضاف فولوديروفيتش، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن المركز تمكن من تجهيز وتدريب أكثر من 4 آلاف مقاتل متطوع على تقديم المساعدات اللوجستية فى أثناء المعارك والإخلاء العسكرى، وأوضح أنه بفضل المدنيين المتطوعين استطعنا تكوين مركز التدريب فى فيلق قتالى لمواجهة القوات الروسية.
كما أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن المضادات الجوية الأوكرانية جرى تفعيلها فى مقاطعة دنيبروبتروفسك.
يذكر أن الدول الأعضاء فى حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتى تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط؛ لقصف المدن التابعة لدونيتسك ولوجانسك.
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