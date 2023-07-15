كييف: أسقطنا 10 مسيرات روسية الليلة الماضية جنوب شرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية شنت 13 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية فى بيان، أن الجيش الروسى هاجم الأراضى الأوكرانية باستخدام 17 طائرة مسيرة من طراز شاهد وصاروخ إس-300، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 16 طائرة مسيرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكريون فورم" الأوكرانية.

وأوضحت أن القوات الروسية شنت 50 غارة جوية وقصفت مواقع أوكرانية 43 مرة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق.

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