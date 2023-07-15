حاكم بيلجورود الروسية: كييف أطلقت نحو 55 قذيفة على المنطقة أمس

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم السبت، أن كييف أطلقت نحو 55 قذيفة على المنطقة أمس، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، أن القوات الجوية شنت 13 غارة على مواقع ارتكاز للقوات والمعدات العسكرية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية فى بيان، أن الجيش الروسى هاجم الأراضى الأوكرانية باستخدام 17 طائرة مسيرة من طراز شاهد وصاروخ إس-300، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 16 طائرة مسيرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكريون فورم" الأوكرانية. وأوضحت أن القوات الروسية شنت 50 غارة جوية وقصفت مواقع أوكرانية 43 مرة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق.

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