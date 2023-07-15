«القاهرة الإخبارية»: رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى كييف فى زيارة غير معلنة

جدة - نرمين السيد - واتفقت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبى منذ مايو الماضى، على زيادة الضغط على روسيا على خلفية الصراع الروسى الأوكرانى.
وقال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يو، ورئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - فى بيان مشترك أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، حينذاك-: "نتفق على بقاء الضغط الجماعى وازدياده على روسيا، خاصة من خلال تطبيق فعال لإجراءات تقييدية ذات الصلة".
وأضاف المسئولون - الذين التقوا فى العاصمة الكورية الجنوبية سول بعد حضورهم لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع فى مدينة هيروشيما اليابانية - أنهم ملتزمون بدعم نهوض أوكرانيا وإعادة إعمارها والبقاء عازمين على دعم كييف طالما تطلب الأمر.
كما أشار يون إلى أنهم أقروا بأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تشكل تهديدًا خارج شبه الجزيرة الكورية.
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