بكين: روسيا تشارك فى تدريبات عسكرية مشتركة فى بحر اليابان قريبا

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات الصينية فى بكين، اليوم السبت، إن روسيا ستشارك فى تدريبات عسكرية مشتركة فى بحر اليابان قريبًا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع الصينية: "وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الروسية والصينية، سيرسل الجيش الروسى قريبًا القوات البحرية والجوية للمشاركة فى تدريب "الشمال - التفاعل 2023"، الذى تنظمه قيادة المسرح الشمالى فى جيش التحرير الشعبى فى الجزء الأوسط من بحر اليابان". وأشارت الدفاع الصينية، إلى أن التدريبات ستركز على موضوع الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، بهدف تحسين التفاعل الاستراتيجى بين القوات الصينية والروسية، وتعزيز القدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك، والاستجابة للتحديات المختلفة فى مجال الأمن.

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