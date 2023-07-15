العالم اليوم - اليابان والسعودية.. استثمارات لتطوير موارد المعادن النادرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 01:20 مساءً - ذكرت صحيفة نيكي أن من المتوقع أن تتفق اليابان والسعودية على استثمارات مشتركة لتطوير موارد المعادن الأرضية النادرة خلال زيارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للشرق الأوسط التي تبدأ غدا الأحد‭ ‬وتستمر حتى الثلاثاء.

ويعتزم كيشيدا زيارة السعودية والإمارات المنتجين للنفط وكذلك قطر المنتجة للغاز الطبيعي المسال، وهم موردي الطاقة الرئيسيين لليابان التي تفتقر للموارد.

وتعد الموارد الأرضية النادرة ضرورية للتخلص من الكربون وإنتاج سيارات كهربائية على وجه الخصوص حيث تهدف اليابان إلى أن تكون خالية من الكربون بحلول عام 2050 كما تحاول السعودية جاهدة تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وقالت صحيفة نيكي اليوم السبت إن من المقرر أن يتفق كيشيدا مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على التعاون في موارد الأرض النادرة غدا الأحد لاستكشاف مشاريع تنموية مشتركة في دول أخرى.

وأضافت الصحيفة أن اليابان ستساعد أيضا في تسريع تطوير الموارد التي يجري تعدينها حاليا في السعودية وتحديدا النحاس والحديد والزنك.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية اليابانية للصحفيين قبل أيام إن كيشيدا يعتزم مناقشة أسواق الطاقة خلال زيارته المرتقبة لدول الخليج بينما يهدف أيضا إلى تقديم تقنيات يابانية من أجل تحقيق هدف الوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الكربون.