الدفاع الروسية: انتهاء التجنيد الربيعى بإرسال 147 ألف مجند للخدمة

جدة - نرمين السيد - وعلى الجانب الآخر، أعلن قائد عسكرى من كييف، أنه تم تدريب 4 آلاف مقاتل أوكرانى على المساعدات اللوجستية، حيث قال أولكسندر فولوديروفيتش، مدير مركز التدريب فى فيلق قتالى بالعاصمة الأوكرانية كييف، إنه جرى مضاعفة قدرات المقاتلين من خلال عمليات التدريب والتأهيل.
وأضاف فولوديروفيتش، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن المركز تمكن من تجهيز وتدريب أكثر من 4 آلاف مقاتل متطوع على تقديم المساعدات اللوجستية فى أثناء المعارك والإخلاء العسكرى، وأوضح أنه بفضل المدنيين المتطوعين استطعنا تكوين مركز التدريب فى فيلق قتالى لمواجهة القوات الروسية.
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