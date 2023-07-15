الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع غير مسبوق فى الحرارة بولاية فيجاس الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: "يجب أن يأخذ الجميع هذه الحرارة على محمل الجد، بما فى ذلك أولئك الذين يعيشون فى الصحراء".
وفى غضون ذلك، أطلق مسؤولو الصحة الإقليميون فى لاس فيجاس قاعدة بيانات جديدة، للإبلاغ عن الوفيات الناجمة عن الحرارة والمرتبطة بالحرارة فى المدينة ومقاطعة كلارك القريبة من أبريل إلى أكتوبر.
ومن المتوقع أن تزداد موجة الحرارة الحارقة سوءا نهاية هذا الأسبوع فى ولاية نيفادا وأريزونا وكاليفورنيا، حيث من المتوقع أن ترتفع فى أجزاء معينة من الصحراء إلى 48.8 درجة مئوية خلال النهار وتبقى فى فوق 32.2 درجة مئوية خلال الليل.
يشار إلى أنه فى منطقة جنوب نيفادا الصحية لقى سبعة أشخاص حتفهم فى 11 أبريل الماضى، فيما تم تحديد ما مجموعة 152 حالة وفاة العام الماضى بسبب الحرارة.
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