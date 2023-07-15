قائد الاستخبارات الأوكرانية: تأهيل عدد كبير من القوات الجوية

جدة - نرمين السيد - أكد فاليرى نيكيتـشينكو، قائد وحدة الاستخبارات الجوية الإقليمية للطائرات المسيرة الأوكرانية، أنه تم تأهيل عدد كبير من القوات فى مجال الاستطلاعات العسكرية والهجومية خلال 6 أشهر، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن نقص الإمداد فى مجال الدفاع الجوى هو العائق الأكبر.





وأعرب نيكيتشينكو، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، عن أمله فى زيادة الدعم الغربى لأوكرانيا بالطائرات الهجومية، بما يمكن القوات من إحداث فارق فى جبهات القتال والحماية من الهجمات الصاروخية، كما نأمل فى الحصول على طائرات "F-16"، كما أن الذخائر العنقودية مهمة للغاية فى الهجوم المضاد؛ لفتح المجال للقوات البرية للتقدم فى المدن الرئيسية، ولن تستخدم فى مناطق المدنيين.

وفى سياق ذا صلة، قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إنه بحلول اليوم لم تعد هناك تهديدات واسعة النطاق، وأن كامل تركيز القوات الأوكرانية على خط المواجهة.

ووفقا لخطاب زيلينسكى، عبر الفيديو أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم"، اليوم السبت، فإن القوات الروسية على الأراضى الجنوبية والشرقية لأوكرانيا، تستثمر كل ما فى وسعها لوقف القوات الأوكرانية.

وأوضح، أن كل ألف متر من التقدم، وكل نجاح لكل من ألوية القتال لدينا يستحق الامتنان، كل من يذهب فى الهجوم، كل من يصد الهجمات، يقوم بعمل رائع، وأنا ممتن لكل من محاربينا.