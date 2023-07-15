القاهرة الإخبارية- القوات الروسية تدمر مستودعا عسكريا أوكرانيا فى زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - أعلن فلاديمير روجوف، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" بمدينة زابوروجيا، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعًا عسكريًا للقوات الأوكرانية فى المدينة، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال روجوف، إنه تم تنفيذ ضربة دقيقة الليلة الماضية، على مستودع عسكرى لمسلحين أوكرانيين بالمدينة فى موقع احتلوه منذ مدة، وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك". وأوضح رئيس الحركة الشعبية الموالية لروسيا، أنه سمع دوى انفجار الذخيرة أثناء تدمير الهدف، مؤكدًا أن قصف المخازن الواقعة خلف خطوط العدو سيقلل من عدد القصف على المدن السلمية فى الجزء المحرر من المنطقة.

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