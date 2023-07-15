جدة - نرمين السيد - صرح أوليج تشيخوف، رئيس المركز الصحفى لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، اليوم السبت، بأن سلاح الجو التابع لقوات التجمع ضرب وأصاب نحو عشرة أماكن تجمع للقوات الأوكرانية، فى منطقة بياتياتكى على محور زابوريجيا، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".





وأوضح تشيخوف، أن العدو لم يقم خلال النهار على محور زابوريجيا، بأى إجراءات نشطة، فقد أجرى استطلاع وحاول إعادة تجمع قواته. وفى حديثه لوكالة "سبوتنيك" قال تشيخوف: "فى سياق الأعمال القتالية وفى إطار القتال المضاد للبطاريات، جرى تدمير طاقم هاون فى منطقة ميرنى ودبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فى منطقة ستيبوفوى، وعربة قتالية مدرعة فى نوفودانيلوفكا وقطعتى مدفعية فى بريوبرازينكا وأوميلنيك". كما أشار رئيس المركز الصحفى إلى أن مسيرات (التجمع) دمرت عربة قتالية مدرعة مع مسلحين فى المنطقة الواقعة شمال غرب بريوتنيوى، كما ضربت مقاتلات هجومية نحو عشرة أماكن تجمع للمسلحين فى منطقة بياتياتكى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: استهداف تجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابوريجيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.