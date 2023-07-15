العالم اليوم - 22 قتيلا بانهيارات أرضية وفيضانات في كوريا الجنوبية

انتم الان تتابعون خبر 22 قتيلا بانهيارات أرضية وفيضانات في كوريا الجنوبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 03:22 مساءً - أظهرت بيانات وزارة الداخلية والسلامة أن 22 شخصا لقوا حتفهم وبات 14 في عداد المفقودين وأُجلي الآلاف في كوريا الجنوبية اليوم السبت، في ثالث يوم من الأمطار الغزيرة التي تسببت في وقوع انهيارات أرضية وفيضان أحد السدود.

وذكرت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية أنه حتى الساعة 09:00 صباحا بتوقيت غرينتش، تم إجلاء 4763 شخصا في أنحاء البلاد، وذلك بعدما غمرت المياه أحد السدود صباح اليوم السبت في إقليم تشونغ تشيونغ الشمالي إثر تجاوزها طاقته الاستيعابية.

وأمرت الحكومات المحلية بإجلاء أكثر من سبعة آلاف شخص في أوقات مختلفة، وفقا لسلطات المقاطعة، وفقا لرويترز.

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد، مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة فوق شبه الجزيرة الكورية غدا الأحد.

وقالت شركة السكك الحديدية الكورية إنها أوقفت تشغيل جميع القطارات البطيئة وبعض القطارات فائقة السرعة، بينما قد تتأخر القطارات السريعة الأخرى بسبب تباطؤ التشغيل حيث تمثل الانهيارات الأرضية والفيضانات وتساقط الصخور خطرا على السلامة.

وفي وقت متأخر أمس الجمعة، خرج قطار عن مساره عندما ألقى انهيار أرضي بالتراب والرمل على خطوط السكك الحديدية في إقليم تشونغ تشيونغ، وفقا لوزارة النقل.

ولم يكن هناك ركاب على متن القطار، لكن مهندس القطار أصيب.

وفي اجتماع مع الأجهزة الحكومية اليوم السبت، دعا رئيس الوزراء هان دوك سو الجيش إلى المشاركة على نحو فعال في أنشطة الإنقاذ من خلال العمل مع المسؤولين الحكوميين لتعبئة المعدات والقوى العاملة.