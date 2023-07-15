العالم اليوم - الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة

انتم الان تتابعون خبر الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 03:22 مساءً - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال يوم الجمعة، مشيرة إلى أنها قضت على 650 جنديا أوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية، السبت، إن قواتها تصدت خلال اليوم الماضي لهجمات أوكرانية جديدة، معظمها على محور دونيتسك، وقضت، خلال يوم واحد، على ما مجموعه نحو 650 جنديا أوكرانيا في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية صدت 17 هجوما للقوات الأوكرانية، وحيّدت 315 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك.

وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة ’قوات الجنوب‘ في صد 17 هجوما للعدو في مناطق سيفيرنوي وكورديوموفكا ونوفوميخيلوفكا ومارينكا وكليشيفكا ومالويلينوفكا في دونيتسك، وبيلوغوروفكا في لوغانسك".

وأضاف البيان أنه تم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة كورديوموفكا في دونيتسك.

وتابع البيان أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت قرابة 315 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".

وعلى محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا، تم صد هجومين والقضاء على 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، فيما قتل هناك 210 جنود أوكرانيين، كما تمت تصفية 20 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك ونحو 30 آخرين على محور خيرسون.

وأصابت النيران الروسية 73 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 93 منطقة.

وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة ’قوات المركز‘، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق تيرني في دونيتسك ونيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك".

وتم صد هجومين أوكرانيين آخرين في مناطق تورسكوي في دونيتسك وماكيفكا في لوغانسك ، وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا التابعة للوغانسك.

وتم تحيد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدميرمركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة، ومدافع هاوتزر "دي 20".

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 3 قذائف من راجمة الصواريح هيمارس الأميركية، وأسقطت 6 طائرات مسيرة أوكرانية.