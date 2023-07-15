العالم اليوم - زميل رونالدو السابق يقترب من الانضمام إليه في النصر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 03:22 مساءً - كشفت تقارير إعلامية أن أليكس تيليس يقترب من الانضمام إلى النصر، ليجتمع مجددا مع زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق السعودي.

وحسب موقع "غول"، فإن النصر، المعاقب حاليا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المدافع البرازيلي، الذي أعير الموسم الماضي من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إشبيلية الإسباني.

ولعب تيليس (30 عاما) إلى جانب رونالدو في مانشستر يونايتد موسم 2021-2022، ويمكن أن يجتمع مع النجم البرتغالي مجددا في السعودية.

ويسعى النادي الإنجليزي إلى التخلص من بعض لاعبيه من أجل تمويل الصفقات الجديدة، حيث يجري محادثات مع حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا، ويحاول ضم مهاجم إلى قائمته.

ورصد مانشستر يونايتد 120 مليون جنيه إسترليني للميركاتو الصيفي، أنفق منها بالفعل 55 مليونا لشراء ماسون ماونت مؤخرا.

أزمة النصر والفيفا