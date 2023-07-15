العالم اليوم - زميل رونالدو السابق يقترب من الانضمام إليه في النصر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 03:22 مساءً - كشفت تقارير إعلامية أن أليكس تيليس يقترب من الانضمام إلى النصر، ليجتمع مجددا مع زميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق السعودي.
وحسب موقع "غول"، فإن النصر، المعاقب حاليا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المدافع البرازيلي، الذي أعير الموسم الماضي من مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إشبيلية الإسباني.
ولعب تيليس (30 عاما) إلى جانب رونالدو في مانشستر يونايتد موسم 2021-2022، ويمكن أن يجتمع مع النجم البرتغالي مجددا في السعودية.
ويسعى النادي الإنجليزي إلى التخلص من بعض لاعبيه من أجل تمويل الصفقات الجديدة، حيث يجري محادثات مع حارس المرمى الكاميروني أندريه أونانا، ويحاول ضم مهاجم إلى قائمته.
ورصد مانشستر يونايتد 120 مليون جنيه إسترليني للميركاتو الصيفي، أنفق منها بالفعل 55 مليونا لشراء ماسون ماونت مؤخرا.
أزمة النصر والفيفا
- قرر الفيفا أن يسدد النصر 513 ألف دولار لنادي ليستر سيتي الإنجليزي إضافة إلى فائدة سنوية 5 بالمائة، في حكم أصدره في أكتوبر 2021 قاض عينه الفيفا في لجنة وضع اللاعبين.
- تقدم ليستر بالشكوى في أبريل 2021 بسبب بنود إضافية في صفقة انتقال المهاجم النيجيري موسى أحمد مقابل 20 مليون دولار عام 2018.
- رحل موسى عن نادي النصر عام 2020 ولعب الموسم الماضي مع نادي سيفاسبور التركي.
- أعلن النصر أنه سيتم رفع حظر الفيفا الذي يمنع النادي من قيد لاعبين جدد، عقب تسوية ديونه مع نادي ليستر الإنجليزي.
- في الوقت الحالي، لا يزال بإمكان النصر، شراء لاعبين جدد من دون تسجيلهم للعب.
- تعاقد النصر مع لاعب خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش هذا الشهر قادما من إنتر ميلان في صفقة انتقال بلغت 20 مليون دولار.
- يقيم الفريق السعودي حاليا معسكرا تدريبيا في البرتغال، وسيخوض في 22 أغسطس مباراة فاصلة في دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه شباب الأهلي الإماراتي أو الوحدات الأردني.
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