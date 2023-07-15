«القاهرة الإخبارية»: روسيا تحقق فى تحطم صاروخ كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - قال أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسى، اليوم السبت، إن موسكو تحقق فى تحطم صاروخ باليستى عابر للقارات كورى شمالى فى مياهها أم لا، وذلك فى أثناء إطلاق تجريبى تم يوم الأربعاء الماضى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقال رودينكو، اليوم السبت، خلال فيديو عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وزارة الدفاع تجرى تحقيقًا، لكن "حتى الآن ليس لدينا معلومات واضحة عن سقوط الصاروخ فى المنطقة الاقتصادية لروسيا". وقالت وسائل إعلام كورية شمالية إن الصاروخ هواسونج-18 هو جوهر القوة الضاربة النووية لكوريا الشمالية، وإن تجربة الإطلاق كانت "تحذيرًا عمليًا قويًا" للولايات المتحدة وخصوم آخرين. ونددت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بالتجربة، لكن المسؤول الروسى رودينكو قال إنها "رد فعل على تصرفات لواشنطن وحلفاء لها تستفز كوريا الشمالية بالفعل لتعزيز قوتها الدفاعية".

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