مراسلة القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم عدة مناطق فى نابلس

جدة - نرمين السيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى عدة مناطق فى مدينة نابلس، شمالى الضفة الغربية، اليوم السبت، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات مع فلسطينيين، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وأطلقت قوة عسكرية إسرائيلية كانت اقتحمت منطقة شارع "المساكن"، وبعض أحياء بلدة "عسكر" قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الفلسطينيين. وقالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن مدن الضفة الغربية المحتلة تشهد اقتحامات شبه يومية لقوات الاحتلال، تنتهى عادة باعتقال وإصابة عدد من الفلسطينيين، واستشهاد آخرين فى بعض الأحيان. وأضافت السلامين، أن هناك مداهمات لعدد من المنازل وإرهاب للمواطنين وإطلاق الغاز المسيل للدموع مما أصاب 20 منهم بالاختناق، بينما أصيب 6 آخرون فى إطلاق الرصاص المطاطى. وأشارت إلى أن المستوطنين اقتحموا أيضًا المناطق الأثرية الفلسطينية، فى محاولة منهم لتهويدها، ومن المتوقع أن يكون هناك مسيرات لمواجهة البؤر الاستيطانية.

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