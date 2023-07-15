جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، خطط نظام كييف ضد محطات الطاقة النووية الروسية، وذلك فى أعقاب إسقاط طائرة مسيرة فى كورتشاتوف، التى تقع قرب محطة كورسك للطاقة النووية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على تحطم طائرة مسيرة فى كورتشاتوف: "موسكو تدين بشدة خطط كييف لاستخدام الأساليب الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية الروسية، ما قد يؤدى إلى كارثة نووية فى أوروبا". وأوضحت "زاخاروفا" أن "محطة كورسك للطاقة النووية كانت الهدف المحتمل للهجوم الأوكرانى الجديد فى كورتشاتوف، ما يشير مرة أخرى إلى أن نظام كييف شرع فى طريق استخدام أساليب الإرهاب النووى". ودعت زاخاروفا، المجتمع الدولى وقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة إلى "إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لهذا الأمر وإدانة السلوك غير المسؤول من قبل كييف".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: كييف تستخدم أساليب إرهابية ضد المحطات النووية الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.