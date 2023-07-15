الكرملين: بوتين بحث مبادرة السلام الإفريقية هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا

وكان وفد من رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، قد زاروا أوكرانيا وروسيا الشهر الماضى، لطرح المبادرة على الجانبين، فى محاولة لإنهاء الحرب التى أثرت على إمدادات الطاقة والغذاء حول العالم.
وأعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، فى منتصف شهر يونيو الماضى، أن الدول الإفريقية تقدمت بمبادرة بحثًا عن السلام بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن الدول الإفريقية تسعى للسلام، وأن تتوسط للوصول إلى المفاوضات وحل سلمى لهذه الأزمة.
وأشار إلى أن بلاده سبق وطرحت على الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، 10 مقترحات لحل تلك الأزمة، التى تهدد العالم.
وأضاف رامافوزا: "نحن نعترف بالمبادرات الأخرى التى تم تقديمها من قبل دول كبرى أخرى، إن اقتراحاتنا يجب أن لا تدخل فى منافسة مع المبادرات الأخرى، كما نشير إلى أن مبادرتنا على يقين ثابت بأن تلك الحرب يجب أن تنتهى عن طريق المفاوضات وباستخدام الدبلوماسية".
وتابع أن "الحرب لا يمكنها أن تستمر بدون أمد محدد، ويجب أن تنتهى الحروب فى فترة ما، ولذا فنحن موجودون لتوجيه رسالة واضحة، وهو أننا نريد أن تنتهى هذه الحرب، لأن تأثيرات الحرب سلبية على قارتنا، وعلى دول عديدة فى العالم".
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