الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأميرة حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن

جدة - نرمين السيد - وذكر الديوان الملكى السعودى- فى بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- أنه سيصلى عليها غدا الأحد بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض.

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