العالم اليوم - أنس جابر تلهب منصات التواصل.. وتونس تحبس أنفاسها

انتم الان تتابعون خبر أنس جابر تلهب منصات التواصل.. وتونس تحبس أنفاسها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 04:20 مساءً - فجرت نجمة التنس التونسية أنس جابر سيلا من التفاعلات في منصات التواصل وذلك عقب إنجازها المثير في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب بتأهلها لنهائي البطولة للعام الثاني تواليا.

وعقب فوزها في مواجهة قوية ومشوقة على البيلاروسية أرينا سابالينكا بمجموعتين لواحدة الجمعة في نصف نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة، وتأهلها للمباراة النهائية، ألهبت وزيرة السعادة مثلما يلقبها التونسيون مشاعر عشاقها ومتابعيها في كامل أنحاء العالم فيما أشاد الكثير من المشاهير بما اعتبروه إنجازا لافتا لم يسبق لأي رياضية عربية أن حققته.

ورغم أن مسار رابطة محترفات كرة المضرب لهذا العام 2023 كان صعبا ومتعثرا للاعبة التونسية التي عانت طويلا من إصابة في الركبة وتغيبت عن بطولة مدريد فيما خرجت من ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، إلا أنها استطاعت أن تتدارك تلك البدايات المخيبة وتظهر بقوة في ملاعب ويمبلدون في مسيرة وصفها المتابعون بأنها مذهلة.

إشادة عالمية

وقبل أن تواجه التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة 42 عالميا في النهائي غدا السبت، نالت أنس جابر حظوة واسعة في الصحف العالمية ومواقع التواصل كما احتفى بوصولها للمباراة النهائية الكثير من المشاهير في الرياضة والإعلام وغيرهما.

أظهرت مقاطع مسجلة تفاعل لاعب منتخب تونس ومدافع نادي كون الفرنسي علي العابدي وهو يهتز فرحا ونشوة بعد الإرسال الساحق لأنس جابر أمام سابالينكا والذي حققت بفضله التأهل للدور النهائي، وظهر العابدي في قاعة بمركز تدريبات ناديه وهو يتابع بشغف المباراة قبل أن يتفاعل مع فوز أنس جابر وينشر مقطع فيديو للحظات الأخيرة من المواجهة.

كانت أنس جابر لقيت حفاوة كبيرة من نجم الكرة الإنجليزية واسطورة مانشستر يونايتد دافيد بيكام وذلك في مباراة ربع النهائي حيث التقى بيكام وجابر وتحادثا طويلا فيما نشر النجم الإنجليزي صورة عبر حسابه على موقع إنستغرام مرفوقة بتعليق: "وأخير التقينا".

من جهتها أكدت أنس جابر أن "دافيد بيكام شخص رائع وراق ومهذب، أشكر كثيرا زوجي لأنه سمح لي بأن أعانق بيكام".

عبر الكثير من المشاهير والمؤثرين عبر منصات التواصل عن فخرهم بما حققته لأنس جابر ودعمهم لها قبل النهائي المراقب يوم السبت، وأكد مقدم البرامج الرياضية في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "نبارك لانفسنا وللغالية تونس تأهل ابنتها انس جابر لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي و عقبال اللقب".

خصصت الكثير من الصحف العالمية على غرار ليكيب الفرنسية حيزا كبيرا من الاهتمام لإنجاز أنس جابر معتبرة أنها الرياضية العربية الأفضل في التاريخ دون منازع، فيما أشاد الموقع الرسمي بطولة ويمبلدون بتأهل أنس جابر في مباراة وصفت بأنها الأكثر روعة وإثارة.

مسار النهائي

وكانت أنس جابر تأهلت للدور النهائي للعام الثاني على التوالي بعد أن كانت خسرت لقب النسخة الماضية من بطولة ويمبلدون أمام الكازاخية ريباكينا بمجموعتين لواحدة.

وفي نصف النهائي، قلبت أنس جابر تأخرها أمام المصنفة ثانية، أرينا سابالينكا، بمجموعة لتنتصر بمجموعتين لواحدة.

وبعد أن تأخرت 6-7 في المجموعة الأولى، نجحت جابر في كسر إرسال البيلاروسية وفازت بالمجموعة الثانية 6-4 ثم في المجموعة الفاصلة 6-3، لتصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي.

نجحت انس جابر في الثأر من منافستها سابالينكا التي كانت أقصتها من ويمبلدون في ربع نهائي نسخة 2021.

قبل بلوغ النهائي نجحت أنس جابر في الفوز على 3 لاعبات من ببن قائمة أفضل 10 مصنفات على العالم وعن سابالينكا وريباكينا وكفيتوفا.

استهلت أنس جابر مسيرتها في بطولة ويمبلدون بالفوز على البولندية ماغدالينا فرش المصنفة 70 عالميا بشوطين دون رد.

في الدور الثاتي فازت بسهولة على الصينية باي تشوتشوان القادمة من التصفيات 6-1 و6-1 في 45 دقيقة فقط لتتأهل إلى الدور الثالث ببطولة ويمبلدون.

في الدور الثالث قلبت أُنس جابر تأخرها إلى فوز على بيانكا أندريسكو بنتيجة 3-6 و6-3 و6-4.

فازت أيقونة الكرة الصفراء في ربع النهائي البطلة السابقة لويمبدون التشيكية بترا كفيتوفا 6-صفر و6-3 وفي نصف النهائي ثأرت أنس جابر المصنفة سادسة من الكازاخية إيلينا ريباكينا الثالثة وجردتها من لقب بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، بالفوز عليها 6-7 (5-7) و6-4 و6-1 الأربعاء في ربع النهائي.

حققت انس جابر انجازا جديدا في مسيرتها بالفوز على 3 لاعبات من التوب 10 لتعادل بذلك رقم الأسطورة سيرينا ويليامز والذي ظل صامدا منذ نسخة ويمبلدون 2012.

وضربت جابر موعدا مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة 42 عالميا في نهائي البطولة السبت والذي تتطلع الجماهير العربية ليتزامن مع اول لقب غراند سلام للاعبة التونسية بعد أن بلغت النهاري في مناسبتين وذلك في ويمبلدون وامريكا المفتوحة العام الماضي.

والقت أنس جابر المصنفة سادسة عالميا في 5 مناسبات مع التشيكية فوندروسوفا، وفازت في مناسبتين فيما حققت الاخيرة 3 انتصارات.