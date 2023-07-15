العالم اليوم - محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء الهند في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 04:20 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، السبت، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لرئيس وزراء الهند مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في أبوظبي، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للضيف، كما اصطفت مجموعة من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون العبارات الترحيبية.

واصطحب رئيس دولة الإمارات رئيس وزراء الهند إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام الوطني للبلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).