القاهرة الإخبارية: كييف تستعد لهجوم مكثف باتجاه خيرسون.. وأمريكا تخذلهم

جدة - نرمين السيد - كشف غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من كييف، اليوم السبت، عن استعدادات أوكرانية لشن هجوم مكثف ضد القوات الروسية فى اتجاه خيرسون، لافتًا إلى أن القوات الأوكرانية تؤكد مواصلة التقدم على الجبهة الجنوبية.





وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنه يمكن أن يكون الهجوم المخطط له عن طريق النهر، بعدما قلت عليه الكثافة بعد تفجيره، موضحًا أنه على الرغم من ذلك، فإن الاستخبارات العسكرية الجوية الأوكرانية تؤكد أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب نحو مدينة ماريوبول وشبه جزيرة القرم.

كما أشار مناف، إلى أن إعلان القيادة العسكرية فى كييف نفت ما أعلنته روسيا بشأن شن 8 غارات روسية وتدمير مركز عسكرى أوكرانى.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن مجموعة من الأسلحة والذخائر الغربية وصلت إلى أوكرانيا بالفعل، ومن بينها القنابل العنقودية، مع أنه لم يتم الإعلان عنها رسميًا، فى حين يرى الأوكرانيون أن هذه المعدات قليلة جدًا.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة أعلنت اليوم، أنها غير مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات الـ"إف 16"، لافتًا إلى أن واشنطن خذلت كييف، وكذلك الـ11 دولة الغربية.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر يمثل نكسة كبيرة للأوكرانيين، الذين أعلنوا أيضًا عن نقص تدريب قواتهم على الدبابات الغربية.