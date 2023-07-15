«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات كوريا الجنوبية إلى 22 وفاة

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات فى كوريا الجنوبية إلى 22 حالة وفاة و9 مصابين، اليوم السبت، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى فقدان 14 شخصًا وإجلاء آلاف آخرين من منازلهم، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية، أن معظم الوفيات تم الإبلاغ عنها فى مقاطعة شمال كيونج سانج الجنوبية الشرقية، حيث توفى 16 شخصًا هناك، أغلبهم بسبب الانهيارات الأرضية وانهيارات المبانى الناتجة عن الفيضانات، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية. وأشارت سلطات مكافحة الحرائق المحلية إلى أن فيضانًا غمر أحد الطرق بسرعة كبيرة فى مدينة تشيونجو، ما منع السائقين والركاب من الإجلاء، وما زال هناك 19 سيارة على الطريق الذى غمرته المياه، لكن العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين بالداخل لا يزال غير معروف، ما يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا.

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