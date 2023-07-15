إسبانيا: إجلاء مئات السكان من جزيرة «لا بالما» بسبب حرائق الغابات

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الإسبانية، اليوم السبت، إخلاء منازل 500 شخص على الأقل فى جزيرة "لا بالما"، إثر نشوب حريق غابات فى الجزيرة، فى أول كارثة طبيعية تحدث على الجزيرة منذ ثوران أحد البراكين فى 2021، حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب التقارير، فقد نشب الحريق فى الساعات الأولى من اليوم السبت، فى منطقة "إل بينار دى بونتاجوردا"، وهى منطقة كثيفة الأشجار فى شمال الجزيرة التى تشكل جزءا من جزر الكنارى، وذلك فى ظل ترقب العديد من المدن الأوروبية درجات حرارة شديدة الارتفاع هذا الأسبوع. وقال فرناندو كلافيخو، رئيس الحكومة المحلية فى جزر الكنارى، إن 11 منزلا على الأقل دمرت مع انتشار الحريق، وأشار "كلافيخو " إلى أن عدد الأشخاص الذين بحاجة إلى الإجلاء يتجاوز الألف، ويتوقف ذلك على إذا ما كان بوسعنا السيطرة على هذه الرياح القوية. وأشار المسؤول الإسبانى، إلى تلف نحو 346 فدانا جراء الحريق، فيما تكافح أربع طائرات هليكوبتر وأربع وحدات مكافحة حرائق على الأرض من أجل السيطرة عليه.

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