العالم اليوم - نيودلهي: زيارة مودي ستضيف زخما للعلاقات مع الإمارات

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 05:18 مساءً - أكد وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا أن زيارة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، تتيح الفرصة لمراجعة الشراكة المهمة بين البلدين، وضخ المزيد من الزخم في جميع أنحاء العالم من خلال العديد من المجالات التي يتعاون فيها البلدان.

وقال كواترا، في تصريحات صحفية بمناسبة الزيارة، "رأينا جميعا في السنوات القليلة الماضية تحولا مهما في العلاقات الهندية الإماراتية"، وكان المحرك الرئيسي لذلك رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وناريندرا مودي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعو خاص خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في نيودلهي خلال سبتمبر المقبل في ظل الرئاسة الهندية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال: إن الهند والإمارات تتعاونان بشكل وثيق للغاية بشأن COP28، الذي تستضيفه الإمارات في نوفمبر 2023.

وأضاف وزير الخارجية الهندي: "لقد شهدنا قفزة كبيرة، وتحسنا نوعيا في جوهر مشاركتنا عبر العديد من المجالات منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA العام الماضي، واستمرت الشراكة في النمو لينعكس ذلك بشكل خاص في المبادلات الاقتصادية القوية، سواء على الجانب التجاري أو الاستثماري.