بوتين: لم يتم الوفاء بإزالة العقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية

وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا مبادرة السلام الإفريقية بشأن أوكرانيا واتفاق الحبوب.
وكان وفد من رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، قد زاروا أوكرانيا وروسيا الشهر الماضى، لطرح المبادرة على الجانبين، فى محاولة لإنهاء الحرب التى أثرت على إمدادات الطاقة والغذاء حول العالم.
وأعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، فى منتصف شهر يونيو الماضى، أن الدول الإفريقية تقدمت بمبادرة بحثًا عن السلام بين روسيا وأوكرانيا، حيث أن الدول الإفريقية تسعى للسلام، وأن تتوسط للوصول إلى المفاوضات وحل سلمى لهذه الأزمة.
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