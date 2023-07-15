بانكولى أديوى لـ«إكسترا نيوز»: لقاءات الاتحاد الإفريقى تدعم آليات التعاون

جدة - نرمين السيد - قال السفير بانكولى أديوى، مفوض الشئون السياسية بالاتحاد الإفريقى، إن اللقاءات النصف سنوية للاتحاد الإفريقى تتناول أعمال التنسيق بين قادة الاتحاد ورؤساء المنظمات على المستوى الإقليمى، لافتًا إلى أنها خطوة تسعى لدعم آليات التعاون الاقتصادى، وكذلك التعاون فى القطاعات السياسية على المستوى الإقليمى.





أضاف "أديوى"، خلال لقائه مع منة فاروق، موفدة فضائية "إكسترا نيوز" إلى نيروبى، أنها تهدف أيضًا إلى تعزيز جدول أعمال التكامل الاقليمى، وبشأن السلام والأمن على وجه الخصوص، وتظهر أهميتها فى الربط بين عناصر الأمن والسلام والحوكمة والتنمية المستدامة. وتابع: "نرى هذا الدور جليًا فى جدول الأعمال المخطط، وخلال النقاشات بين الوزراء وميزانية العام المقبل 2024، وكذا التفعيل الملائم لصندوق السلام الخاص بالاتحاد الإفريقى ودور القادة، وكذلك المجتمعات المحلية، والآليات المحلية من خلال العمل المشترك لتعزيز البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تتسم بالاستقرار من أجل تحقيق التنمية المستدامة".

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