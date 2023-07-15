موجة حرّ شديدة تضرب جنوب الولايات المتحدة

موجة حرّ شديدة تضرب جنوب الولايات المتحدةتشهد الولايات المتحدة، خصوصاً الولايات الجنوبية منها، حالياً موجة حر شديدة، الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من ممارسة أنشطة نهارية خارجية.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية الليلة الماضية، بأن عشرات الملايين من الأمريكيين شهدوا درجات حرارة مرتفعة بشكل خطير، الجمعة، بسبب موجة الحر القوية، التي تمتد من كاليفورنيا غربا، وحتى أجزاء من فلوريدا شرقا، مرورا بولاية تكساس، فيما يُتوقع أن تبلغ ذروتها في نهاية الأسبوع الجاري.

ومنذ بداية الأسبوع سادت موجة حر الولايات الجنوبية الغربية الصحراوية، ما يمثل خطرا صحيا على كبار السن وعمال البناء والتوصيل والأشخاص المشردين.

وفي أريزونا، إحدى الولايات الأكثر تأثرا، باتت الحياة اليومية أشبه بسباق ضد أشعة الشمس، حيث سجلت مدينة فينيكس، عاصمة الولاية، أمس الجمعة حرارة فاقت الـ43 درجة لليوم الـ15 على التوالي، وفقا لمصلحة الأرصاد الأمريكية.

كما تسببت الحرارة الشديدة في إلغاء سلسلة حفلات كان مقررا أن تُقام في الفترة المسائية في نهاية كل أسبوع من الصيف في المدينة.

وفي ولاية كاليفورنيا، يُحتمل أيضا أن يُسجّل وادي الموت الشهير، وهو أحد أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض، أرقاما قياسية غداً الأحد قد تلامس 54 درجة مئوية، وفي نهاية الأسبوع الماضي، أدت درجات الحرارة المرتفعة إلى وفاة عشرة مهاجرين على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، وفقا لشرطة الحدود.

أما في تكساس، فقد سجّلت مدينة إل باسو الخميس حرارة فاقت الـ37.7 درجة مئوية لليوم الـ27.