العالم اليوم - نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد شعوره بإعياء

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 06:22 مساءً - نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشفى، السبت، بعد أن شعر بإعياء، حسب مصادر رسمية وإعلامية.

وأكد مكتب نتنياهو أنه في مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب، وأن حالته جيدة ويخضع لتقييم.

وأوضح طبيب نتنياهو للقناة "12" الإسرائيلية، أن "حالة رئيس الوزراء مستقرة"، مشيرا إلى أنه يخضع لفحوصات.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء "كان على وعي تام بينما كان في الطريق من مقر إقامته بمدينة قيسارية الساحلية إلى المستشفى".

وقالت القناة "12" إن نتنياهو اشتكى من ألم في الصدر قبل نقله للمستشفى، لكنها نفت تخديره أو نقل للسلطة إلى مسؤول آخر.