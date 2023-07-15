العالم اليوم - أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون على يد المصنفة 46 عالميا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 06:22 مساءً - حرمت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التونسية أنس جابر من الحصول على اللقب الكبير الأول، بعدما هزمتها في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، السبت.

وتغلبت فوندروشوفا، المصنفة 46 عالميا، على أنس جابر، المصنفة السادسة عالميا، بواقع مجموعتين مقابل لا شيء، بنتيجة 6-4 و6-4.

وهذا ثالث نهائي في بطولاj "غراند سلام" الكبرى في كرة المضرب الذي تخسره اللاعبة التونسية.

وحصلت ماركيتا فوندروسوفا على 2.350 مليون جنيه إسترليني بعد تتويجها ببطولة ويمبلدون وتعتبر هذه الجائزة الأرفع مقارنة بباقي بطولات "غراند سلام".

أما أنس جابر فقد حصلت على مبلغ 1.175 مليون جنيه إسترليني بعد خسارتها النهائي.