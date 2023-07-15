العالم اليوم - في ذروة موسم السياحة.. إلغاء مئات الرحلات الجوية عبر إيطاليا

انتم الان تتابعون خبر في ذروة موسم السياحة.. إلغاء مئات الرحلات الجوية عبر إيطاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 06:22 مساءً - ألغيت مئات الرحلات الجوية في أنحاء إيطاليا، السبت، ما أجبر المسافرين في ذروة الموسم السياحي على وضع خطط بديلة، بعد أن مضت نقابات النقل الجوي قدما في إضراب مخطط له عن العمل بعد يومين من إضراب عمال القطارات الذي أصاب خدمة السكك الحديد بالشلل.

,غالبا ما يكون الصيف في إيطاليا هو موسم الذروة لإضرابات النقل، ما يؤدي إلى تقطع السبل بالركاب والسياح على حد سواء، حيث تضغط النقابات للمطالبة بالحصول على عقود عمل وظروف أفضل.

هذا العام، أدت الإضرابات إلى خسائر فادحة وسط ازدهار السياحة بعد عامين من الخسائر بسبب الجائحة.

قالت شركة الطيران الوطنية "إيتا" إنها ألغت 133 رحلة، معظمها محلية، ولكن القليل منها إلى وجهات أوروبية مثل مدريد وأمستردام وبرشلونة.

ألغت شركتا الطيران منخفض التكلفة "رايان إير" و "فيولينغ" عشرات الرحلات الأخرى بسبب الإضراب من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

من بين العمال المضربين الطيارين وأطقم الضيافة وناقلي الأمتعة وموظفي المطارات.

أظهر الموقع الإلكتروني لمطار نابولي إلغاء عشرات الرحلات الجوية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

قالت النقابات العمالية إنها دعت إلى الإضراب بسبب خلافات العقد "غير المرضية على الإطلاق" مع شركة طيران مالطا، التي تشغل رحلات رايان إير.

نشرت رايان إير منشورا على موقعها على الإنترنت تعتذر فيها عن الإلغاءات وغيرها من الاضطرابات بسبب الإضراب قائلة إن الأمر "خارج عن إرادتنا".

يوم الخميس وفي ظل الحرارة الشديدة، تقطعت السبل بالركاب والسائحين في محطات القطارات بجميع أنحاء البلاد بسبب إضراب عمال السكك الحديد الذي أعاق الخدمة بما في ذلك القطارات عالية السرعة التي عادة ما تكون مضمونة.