العالم اليوم - ممثلو حكومة السودان في جدة لإكمال المحادثات مع الدعم السريع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يوليو 2023 07:20 مساءً - أعلنت مصادر في الحكومة السودان لـ"رويترز"، السبت، أن ممثلين عن الحكومة وصلوا إلى جدة لاستئناف المحادثات مع قوات الدعم السريع، التي يدور بينها وبين الجيش السوداني قتال منذ 3 أشهر.

وتوقفت المحادثات التي تجرى برعاية سعودية أميركية، بسبب عدم التزام طرفي الصراع في السودان بالهدن التي يتم الاتفاق عليها.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ممثلو حكومة السودان في جدة لإكمال المحادثات مع الدعم السريع .. في رعاية الله وحفظة