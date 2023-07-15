بوتين: لم يتم الوفاء بإزالة العقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يوليو 2023 07:27 مساءً - أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا خلال مكالمة هاتفية، أنه لم يتم الوفاء بالالتزامات الخاصة بإزالة العقبات أمام صادرات بلاده من المواد الغذائية والأسمدة، وهو ما قد يُعرقل بشكل كبير تمديد اتفاق الحبوب.

وأفاد بيان صادر عن الكرملين، اليوم السبت، أن "بوتين" بحث هاتفيًا مع نظيره الجنوب أفريقي، مبادرة السلام الأفريقية، بشأن حل الأزمة الروسية الأوكرانية، واتفاق الحبوب الآمن.

وتجدر الإشارة، أن وفدًا من رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، قد زاروا أوكرانيا وروسيا الشهر الماضي، لطرح المبادرة على الجانبين، في محاولة لإنهاء الحرب التي أثرت على إمدادات الطاقة والغذاء حول العالم، وخصوصًا الدول الأفريقية.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في منتصف شهر يونيو الماضي، أن الدول الأفريقية تقدمت بمبادرة بحثًا عن السلام بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن الدول الأفريقية تسعى للسلام، وتتوسط للوصول إلى المفاوضات وحل سلمي لهذه الأزمة، والتي تؤثر على الأمن الغذائي، وتدفع بأسعار الطاقة والغذاء نحو الارتفاع.