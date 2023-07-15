إلغاء الرحلات الجوية في إيطاليا لتنظيم إضراب لمدة يومين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 يوليو 2023 07:27 مساءً - تعرضت مئات الرحلات الجوية في جميع أنحاء إيطاليا، إلى الإلغاء بسبب تنظيم اتحادات النقل الجوي لإضراب لمدة يومين، بعد أن أدى إضراب القطارات إلى شلل خدمات سكك الحديد.

وذكرت قناة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم السبت، أن إلغاء الرحلات الجوية تسبب في إحداث فوضى في إيطاليا، ما أجبر المسافرون على وضع خطط بديلة في ذروة الموسم السياحي.

وقالت شركة طيران والناقل الوطني لإيطاليا (إيتا)، إنها ألغت 133 رحلة جوية، معظمها محلية والقليل منها إلى وجهات أوروبية مثل مدريد وأمستردام وبرشلونة، بينما ألغت شركتا الطيران منخفضة التكلفة "رايان إير" و"فويلينج" المئات من رحلاتها الجوية.

ومن بين العمال المضربين عن العمل، الطيارون والمضيفون ومسئولو الأمتعة وموظفو المطار، وترغب اتحادات النقل الجوي في أن تناقش مع وزارة النقل خلافات العقود غير المرضية مع شركات الطيران، وسبل تجديد تلك العقود.